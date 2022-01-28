Rüyada lokum görmek ne anlama gelir? Rüyada lokum görmek neye işarettir? Rüyada lokum yemenin anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Lokum Yemek



Rüyada yendiği görülmüş lokumlar, rüya sahiplerinin yaşlarına göre yorumlanmıştır:

• Bu rüyanın genç bir kimse tarafından görülmüş olması, kişilerin borçlarını yavaş yavaş kapatacak olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, ellerine geçe para ile borçlarının bir kısmını kapatmaya yelteniyorlarsa hayatlarını da yoluna koyabileceklerdir.