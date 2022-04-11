Rüyada limon ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada dalından limon koparmak hayırlı mıdır? Rüyada limon toplamak neye işarettir?

RÜYADA YEŞİL LİMON AĞACI GÖRMEK

Henüz olgunlaşmamış limonların olduğu ağacın rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin emeklerinin karşılıklarını almaları için bir müddet daha beklemeleri gerektiğidir. Rüyasında yeşil limon ağacını görmüş olan kimseler eğer acele ederlerse, alabilecekleri çok büyük karşılıklar daha varken ellerine oyalanmaları için tutuşturulacak olan bazı miktarlar ile kalacaklar ve daha fazlasını isteseler de elde etme fırsatları olmayacaktır.