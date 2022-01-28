Rüyada lahana görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada lahana görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Lahana Yığını Görmek



Birçok lahananın üst üste koyulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin ellerinde hiçbir maddi birikim yokken sahip oldukları iş fikirlerini çok ileriye götürecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, eşleri ile veya çok güvendikleri bir kimse ile bu işlere rüyalarında lahana yığını görmelerinden sonra başlayacaklardır. Bu nedenle de bu rüya onlar için bir işaret olarak kabul edilebilir.