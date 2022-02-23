Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kuyudan su çekmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kuyunun İçinde İnsan Görmek

Bir insanı kuyunun içindeyken rüyada görmek, din alimleri tarafından iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Birçok din alimi, bu rüyayı gören kişilerin hem kendilerinin hem da kendileri ile aynı hastalıktan muzdarip insanların şifa bulabilmesi için bir çaba içine girecekleri yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, şifa bulmalarından sonra bu hastalıkların şifalarını bulabilmesi için daha da fazla çabalayacaklardır.

• İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre bu rüya, rüya sahiplerinin manevi anlamda kendilerini bir çıkmazda hissettiklerine ve kendilerini çıkmaz içinde görürken birilerinin yardımına muhtaç kalacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında kuyuda insan gören kişiler, birilerinden bu yardımı alana kadar kendilerini kurtaramayacaklardır.