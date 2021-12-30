Rüyada kuru incir görmek ne anlama gelir? Rüyada incir toplamak neye yorumlanır? Rüyada taze incir yemek neye işarettir?

Rüyada İncir Yemek

Rüyada incir yediğini görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

Bazı din alimlerine göre bir kadının rüyasında incir yemesi, eşlerinin ve ailelerinin maddi durumlarının çok iyi olacağına, rüya sahibi kadınların hayatlarını biri ile birleştirmelerinden sonra bir daha para ile ilgili hiçbir konuyu kendilerine dert etmeyecek oluşlarına yorumlanmıştır.

Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin sosyal hayatlarında geçirecekleri zamanların kendilerine psikolojik olarak çok iyi geleceğine yorumlanmıştır. Uzun bir süre bir buhran içinde yaşamış olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra içlerindeki tüm sıkıntıları geride bırakabileceklerdir.