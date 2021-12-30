Rüyada kuru incir görmek ne anlama gelir? Rüyada incir toplamak neye yorumlanır? Rüyada taze incir yemek neye işarettir?
Rüyada taze incirin görülmesi, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin fazla emek ve uğraş vermeden mal sahibi olacağına delalet sayılmıştır. Kişiler bu malları, biraz talihlerinin yaver gitmesi biraz da çevrelerinin yardımı ile kazanabilirler. Ayrıca bazı din alimleri, rüyasında incir görmüş kimselerin yaşamlarının her zaman bolluk ve bereket içinde geçeceği yorumunda da bulunmuşlardır.
Rüyada İncir Ağacı Ve Meyvesini Görmek
Meyve vermiş incir ağacının rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin çok yaratıcı ve üretken kimseler olmalarına yorumlanmıştır. Bu rüyayı gören kişiler çalışmaktan kaçmayan, hayatlarını çalışmaya ve insanlar için yararlı olacak şeyler ortaya çıkarmaya adamış, bu amaçları doğrultusunda da sürekli yeni fikirler üretmekte olan kişilerdir. Verdikleri emeklerin karşılığını sürekli olarak alan kişiler, elde ettikleri her başarı ile birçok insanın kendisini tebrik ettiğini göreceklerdir.
Rüyada Kuru İncir Görmek
Kurutulmuş incirin rüyada görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin beklemedikleri bir yerden alacakları paraya delalet edilmiştir. Bu para, rüya sahiplerinin geçmişlerinde hak ettikleri ancak alamadıkları bir para olabilir. Bu paranın gelişiyle rüya sahipleri çok güzel ilerlemeler kat edeceklerdir.
Rüyada Birinden İncir Almak
Birinin elinden incir aldığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin az parayla çok fazla işi görecek oluşlarına yorumlanmıştır. Rüyasında birinden incir almış kimseler, para yönetimi çok iyi olan kimseler olabilirler. Bu yönleri sayesinde eğer kişilerin borçları varsa kazançlarının büyük kısmıyla bu borçları kapatacaklar ve kazandıkları paraların doğrudan kendilerine kar olarak kaldığını göreceklerdir.
Rüyada İncir Yemek
Rüyada incir yediğini görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Bazı din alimlerine göre bir kadının rüyasında incir yemesi, eşlerinin ve ailelerinin maddi durumlarının çok iyi olacağına, rüya sahibi kadınların hayatlarını biri ile birleştirmelerinden sonra bir daha para ile ilgili hiçbir konuyu kendilerine dert etmeyecek oluşlarına yorumlanmıştır.
Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin sosyal hayatlarında geçirecekleri zamanların kendilerine psikolojik olarak çok iyi geleceğine yorumlanmıştır. Uzun bir süre bir buhran içinde yaşamış olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra içlerindeki tüm sıkıntıları geride bırakabileceklerdir.
Rüyada İncir Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada görülmüş incirler, rüya sahiplerinin kısmetlerinin kısa vadede açılacağına bir işaret olarak yorumlanmıştır. Kişiler kısmetlerinin açıldığını biri sayesinde fark edecek ve ondan yardım alarak kendilerini daha ileri seviyelere taşıyabileceklerdir. İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre rüyada görülmüş incirler, rüya sahiplerinin bu kısmetle karşılaşmasından sonra işlerini bir hayli büyütecek oluşlarına delalet edilmiştir.
Rüyada İncir Toplamak
Rüyada ağaçtan incir topladığını görmek, hemen hemen tüm din alimleri ve rüya tabircileri için kişilerin başarılarının duyurulacak olmasına yorumlanmıştır. Kişiler, kazandıkları başarılar sayesinde alanlarında tanınan bir isim olacaklar ve bu başarıları devamlı kazanmaları da kendilerini daha yüksek mevkilere götürecektir. Rüya sahiplerinin yaşadıkları her yükseliş, daha da fazla yükselebilmeleri için kendilerini teşvik edecektir.
Rüyada Taze İncir Yemek
Ağaçtan yeni topladığın incirleri yediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin sürekli olarak hayatlarında yeni gelişmeler oluşunu göreceğine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın bir zaman önce kendi hayatlarının daha iyi yerlere gelebilmesi için bazı atılımlarda bulunmuşlarsa bunların her birinin sonucunu aynı anda alabilirler. Rüyasında taze incir yediğini görmüş kimselerin her bir durumun sonucunu aynı anda almaları kafalarının da fazlaca karışmasına neden olacaktır ve kişiler yapacakları tercihin hangisinin daha hayırlı olduğunu öğrenebilmek için birilerine danışacaklardır.