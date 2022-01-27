Rüyada kurt görmek ne anlama gelir? Rüyada kurt adam görmek neye işarettir? Rüyada kurt sürüsü görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA KURT İLE BOĞUŞMAK

Rüya anında kurt ile savaşmak rüyayı gören kimsenin etrafında onu kıskanan bireyler olması ile yorumlanmaktadır. Rüyada kurt görmek ve onunla boğuşmak bu bireylerin rüyayı gören kişiyi yenebilmek için fırsat kollaması anlamı taşımaktadır. Eğer rüya anında bir kurt saldırısı olur ve rüya sahibi bedeninin parçalandığını görür ise bu durum ciddi problemlere yorulmaktadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; kurt ile boğuşmak ve yara almak tehlikeli düşmanlara işaret etmektedir. Rüya, bu düşmanların kısa süre içinde geleceği ile ilgili bir uyarı özelliği taşımaktadır.