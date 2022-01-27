Rüyada kurt görmek ne anlama gelir? Rüyada kurt adam görmek neye işarettir? Rüyada kurt sürüsü görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada kurdun görülmesi rüya sahibinin gençleşeceğine, hayat enerjisi ile dolacağına işaret etmektedir. Rüyada kurt görmek kişide güce ve saygıya dalalet etmektedir. Kişinin cesaret gerektiren bir iş yapması gerekiyor ise o işi tamamlayacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kadın ve erkek çevresinden itibar görmeye başlayacaktır. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyada kurt görmek 3 tabire işaret etmektedir. Bunlar; kadın, hizmetkar ve cariye şeklindedir. Rüyasında kurt gören kimse erkek ise hayırlı bir kadın ile tanışacağına, eğer kadın ise işi gücü yerinde bir adam ile evleneceğine işaret etmektedir.
RÜYADA KURT ADAM GÖRMEK
Rüya sırasında adımın kurt olduğunu görmek rüya sahibinin hayal gücünün iyi olduğuna yorumlanmaktadır. Hayal gücü yüksek olan kimse, gerçeklerden kendisini uzaklaştırmakta ve dara düşebilmektedir. Rüyada kurt adamı gören kimsenin hayal dünyasından az da olsa uzaklaşması gerektiğine işaret edilmektedir. Rüyasında kurt adam gören bir kadın, maddi bir hayal kuruyor ise bu hayalini biraz daha ertelemesi gerektiğine işaret etmektedir. Rüyayı gören erkek ise, hayal kurduğu terfi için biraz daha sabretmesi gerektiğine dalalet eder.
RÜYADA KURT İLE BOĞUŞMAK
Rüya anında kurt ile savaşmak rüyayı gören kimsenin etrafında onu kıskanan bireyler olması ile yorumlanmaktadır. Rüyada kurt görmek ve onunla boğuşmak bu bireylerin rüyayı gören kişiyi yenebilmek için fırsat kollaması anlamı taşımaktadır. Eğer rüya anında bir kurt saldırısı olur ve rüya sahibi bedeninin parçalandığını görür ise bu durum ciddi problemlere yorulmaktadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; kurt ile boğuşmak ve yara almak tehlikeli düşmanlara işaret etmektedir. Rüya, bu düşmanların kısa süre içinde geleceği ile ilgili bir uyarı özelliği taşımaktadır.