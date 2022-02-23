Rüyada küpe takmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada altın küpe takmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Küpe Hediye Almak

Birine hediye olarak küpe aldığını rüyada görmek, din alimleri ve rüya tabircileri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Birçok rüya tabircisine göre bu rüya, rüyayı görmüş kişilerin kendilerine verilen ancak geçmişte almadıkları tüm sorumlulukları yeniden üstlenmek talebinde olacaklarına yorumlanmıştır. Kendilerini daha kuvvetli hissedecek olan rüya sahipleri kolaylıkla bu sorumlulukların üstesinden gelebileceklerdir.

• Bazı din alimlerine göre ise bu rüyanın görülmesi, rüyayı gören kişilerin beklemedikleri bir zaman içinde akıllarına düşecek ve kendilerini büyük umutsuzluğuna düşürecek olduklarına yorumlanmıştır. Kişilerin bu umutsuzluğu çok mutsuz zamanlar geçirmelerine de neden olacaktır.