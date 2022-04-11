Rüyada küfür etmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada küfürlü konuşmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Akrabaya Küfür Etmek

Akrabalarına küfrettiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimseler için iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan kişilerin mesleklerinde yükselebilmek için bazı akrabaları ile aralarına mesafe koyacak olmaları yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, daha güzel bir konumda çalışabilmek için bazı tanıdıkları ile iletişimlerini kesecek, bu yaptıklarından da hiçbir zaman pişman olmayacaklarını düşüneceklerdir.

• Birçok rüya tabircisi ise rüyasında akrabalarına küfrettiğini görmüş olan kişilerin yakın zamanda akrabalarının birçoğu ile aralarının açılacağı yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, akrabaları ile görüşmedikleri için kendilerini kötü hissetmeyecek, aksine hayatlarından birçok insanı attıkları için sevineceklerdir.