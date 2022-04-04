Rüyada kovalanmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birilerinden kaçmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Erkekler Tarafından Kovalanmak

Erkeklerin seni kovaladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Bir kadının bu rüyayı görmesi, rüya sahiplerinin geçmişte yaşadıkları birtakım kötü tecrübeleri dolayısıyla sıkıntı çekiyor olmalarına yorumlanmıştır. Her ne kadar atlattıklarını düşünseler de rüya sahipleri bu durumların hala etkisi altında olabilirler.

• Bir erkeğin rüyasında erkekler tarafından kovalandığını görmesi, yakın zamanda birçok erkek ile bir arada bulunmak durumunda kalacağının ve buradaki erkeklerle büyük bir tartışma içinde kalacaklarına yorumlanmıştır.