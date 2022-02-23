Rüyada köprü görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada köprü ayağı görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Köprü İnşaatı Görmek

Yapılmakta olan bir köprünün rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin aileleri ile ne denli büyük tartışmalar içinde olurlarsa olsunlar onlardan kopmak gibi bir durumun asla akıllarından geçmeyecek olmasına delalet edilmiştir. Kişilerin ailelerine olan bu manevi ve duygusal bağlılığı, rüya sahipleri için bazen zorlayıcı olabilir. Ancak onların desteğini arkalarında hissetmeleri, rüya sahipleri için çok hayırlı olayların olmasını da sağlayacaktır.