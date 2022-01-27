Rüyada köpek ısırması ne anlama gelir? Rüyada köpek ısırması neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu....

Rüyada Köpeğin Ayakkabıyı Isırdığını Görmek



Rüya sırasında köpeğin ayakkabı ısırması rüya sahibinin kendi işini kurmak için beklediği doğru anın geldiğine işaret etmektedir. Rüyada köpek ısırması ve zarar vermemesi şu şekillerde de yorumlanmaktadır:

• Rüya sahibi hem maddi hem de manevi olarak feraha kavuşacaktır.

• Yardıma muhtaç olan insanların yardımına rüya sahibi yetişecektir.