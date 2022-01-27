Rüyada köpek ısırması ne anlama gelir? Rüyada köpek ısırması neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu....
Rüyada köpek tarafından ısırılmak genel olarak olumsuz şekilde yorum almaktadır. Rüyada köpek ısırması sıkıntıların ve kederlerin rüya sahibine musallat olacağına işaret etmektedir. Köpeklerin rüyada görülmesi ile ilgili İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; rüyasında köpek gören kimse kısa süreli sıkıntıya düşmektedir. Mevcut sıkıntısı olan kimse ise arkadaşlarının desteği ile ondan kurtulmaktadır. Bu konu ile alakalı Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında köpeğin ısırdığını ve acıdığını gören kimsenin ihtiyaçları çoğalmaktadır. Eğer bu kimse herhangi bir konuda emek verdi ise emeği göz ardı edilerek hakkı yenmektedir. Rüyasında köpek tarafından bir uzvu ısırılan kişinin rüyası, gerçek hayatta herhangi bir işe kalkışır iken dikkatli olması gerektiğine yorumlanmaktadır.
27.01.2022 16:27
- Son Güncelleme: 27.01.2022 16:27
Rüyada Köpeğin Ayakkabıyı Isırdığını Görmek
Rüya sırasında köpeğin ayakkabı ısırması rüya sahibinin kendi işini kurmak için beklediği doğru anın geldiğine işaret etmektedir. Rüyada köpek ısırması ve zarar vermemesi şu şekillerde de yorumlanmaktadır:
• Rüya sahibi hem maddi hem de manevi olarak feraha kavuşacaktır.
• Yardıma muhtaç olan insanların yardımına rüya sahibi yetişecektir.