Rüyada köpek balığı görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek balığı görmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu...

Rüyada Köpek Balığı Görmek Diyanet



Diyanet'e göre rüyada köpek balığının görülmüş olması, rüya sahiplerinin kendilerine düşmanlık besleyen çok insan olduğunu düşünürken aslında bu kişilerin yalnız bir kişiden ibaret olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, rüyalarında köpek balığının kendilerine doğru sürekli olarak geldiğini görüyorlarsa, kısa sürede bu kişiyi tespit edecek ve kendileri de dahil kimseye zarar veremeyecek hale getireceklerdir.