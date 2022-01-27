Rüyada kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek neye işarettir? Rüyada kolye satın almak nasıl yorumlanır?

RÜYADA ALTIN KOLYE GÖRMEK

Altından yapılmış kolyenin rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin çevrelerinin çok seçkin insanlardan oluşmuş olmasına delalet edilmiştir. Bu seçkinlik sayesinde rüya sahipleri, herhangi bir sorunla karşılaşmalarından sonra kısa sürede bunu çözüme kavuşturarak onları rahatlatabiliyordur. Bu durumdan çok memnun olan rüya sahipleri, arkadaşlarına da herhangi bir sebepten dolayı nankörce davranmıyorlardır.