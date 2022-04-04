Rüyada köfte yemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada köfte yoğurmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kuru Köfte Yemek

Sadece kuru köfte yediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir konu dolayısıyla kendilerini eksik hissedeceklerine delalet edilmiştir. Kişiler arkadaşlarının ilişkisi varken bekar olabilir ve kendilerinin yanında da birinin olmasını isteyebilirler. Annesi ya da babası olmayan kimselerin bu rüyayı görmeleri, yakın zamanda bulunacakları bir davet ya da toplantıda ailelerinin eksikliğini çok fazla hissedeceklerine delalet edilmiştir.