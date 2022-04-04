Rüyada kızının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada kızının öldüğünü görmek neye işarettir? rüyada kız çocuğu öldürmenin anlamı nedir?

Rüyada Oğlunun Öldüğünü Duymak

Erkek evladının öldüğünün haberini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin evlatları için ettikleri duaların çok kısa bir zaman içinde kabul olacağına ve kabul edilen bu dualar sebebi ile de çok mutlu olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, evlatları hakkında diledikleri her şeyin gerçek oluşundan çok mesut olacaklardır.