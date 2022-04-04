Rüyada kız kardeşini görmek ne anlama gelir? Rüyada kız kardeşini görmek neye işarettir? Rüyada öz kardeşini görmenin anlamı nedir?

Rüyada Öz Kardeşini Görmek

Üvey olmayan kardeşini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimselerin cinsiyetlerine göre yorumlanmıştır:

• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan erkek rüya sahipleri için kardeşleri ile maddi bir konu konuşacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin konuştukları bu konu, kendileri için iyi ve hayırlı görülse de kardeşleri için aynı etkiyi yaratmayacaktır.