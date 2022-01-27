Rüyada kız çocuğu görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının kızını görmek neye işarettir? Rüyada çocuğunun olduğunu görmek...

RÜYADA BAŞKASININ KIZINI GÖRMEK

Tanımadığın ancak kızı olduğunu bildiğin birini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hayatlarında karşılaşacakları iyilik ve güzelliklerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş herkes, yakın zamanda kendi hayatının dönüm noktasına girebilir ve girdikleri bu dönüm noktası kendilerine yetersiz ya da eksik oldukları her noktayı gösterecektir. Bundan sonraki yaşayışlarını bu eksikleri kapatmak üzerine kuracak olan rüya sahipleri, bu durumdan zevk almaya başlayabileceklerdir.