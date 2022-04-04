Rüyada kız bebek doğurmak ne anlama gelir? Rüyada kız bebek doğurmak neye işarettir? Rüyada bebek doğurmanın anlamı, yorumu...

Hamile Kadının Rüyada Doğum Yaptığını Görmesi

Hamile birinin kendinin doğurduğunu rüyasında görmesi, rüyayı görmüş olan kimselerin doğum yaparken bebeklerine zarar geleceğine çok korkmalarına delalet edilmiştir. Bebeklerine gelebilecek zararlardan hem çok endişelenen ve hem de uzun vadede üzerlerinde etki bırakmasından korkan kimseler, doğum esnasında başlarına gelecek olan şeylerden sakınmaya çalışacaklardır.