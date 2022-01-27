Rüyada kıyma görmek ne anlama gelir? Rüyada çiğ kıyma görmek neye işarettir? Rüyada pişmiş kıyma görmek nasıl yorumlanır?
Çekilmiş kıymanın rüyada görülmesi, birçok din alimi ve rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin başkalarının çok büyük emekler verip çalışarak gelmiş olduğu yüksek bir mevkiiye oturacak oluşuna haberci olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, okullarını yeni bitirdikten sonra ya da çalışma hayatlarında kendilerine koydukları bir hedefi gerçekleştirmelerinden sonra bu rüyalarında kıyma görmüşlerse, hiç beklemedikleri insanlardan alacakları haberler sayesinde kendilerini daha ileriye taşımanın yollarını bulacaklardır.
RÜYADA ÇİĞ KIYMA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada pişmemiş kıyma olduğunu görmek, rüya sahiplerinin hayatlarının bazı aşamaları için henüz hazır olmadıklarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda bir yer ile iş görüşmesinde bulunmuşsa ya da tanıdıkları vasıtası ile bir yerde çalışmaya başlayacaklarsa, görüştükleri kişiler tarafından çalışacakları konuma göre yetersiz görülebilirler.
RÜYADA ÇİĞ KIYMA GÖRMEK
Pişmemiş kıymanın rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin ailelerinden destek görmeyecek oluşlarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, destek görmeyi bekledikleri halde yüzüstü bırakıldıklarını görmüşlerse ya da kendilerine vaat edilen hiçbir şeyi alamamışlarsa, fevri tavırlar sergileyerek karşılarında olan insanların kalplerini kırabilirler.
RÜYADA ÇİĞ KIYMA GÖRMEK İHYA
Pişirilmemiş kıymanın rüyada görülmesi, İhya'ya göre rüya sahiplerinin hayatlarının her noktasında helal para kazanacaklarına ve bu kazandıkları helal para sayesinde de ailelerinin boğazından geçmeyeceğini bildikleri her türlü para kazanma durumundan uzak duracaklarına yorumlanmıştır. Kişiler çiğ kıyma ile yemek yaptıklarını da rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda bekledikleri bir işten haber alabilirler.
RÜYADA PİŞMİŞ KIYMA GÖRMEK
Pişirilmiş kıymanın rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin bir konu hakkında hırslanacak oluşuna yorumlanmıştır. Okumamış ya da okuyamamış kimselerin bu rüyayı görmesi, başkaları tarafından bazı noktalarda hor görüldüklerine, hor görülmeleri nedeniyle de kendilerini her konuda yetersiz ve değersiz hissetmelerine neden olabilir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri insanlara kulak asmak yerine kalplerinin sesini dinlemelilerdir.
RÜYADA ÇİĞ KIYMA YOĞURMAK
Kıyma yoğurduğunu rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin eşleri ile aralarında geçmiş olan bir kavga ya da tartışmayı çözecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin içlerinde bulundukları ve sancılı olarak gördükleri bu tartışma süreçleri, kısa zamanda rüya sahiplerinin içinde dert olarak kalmaktan çıkacak ve kolay bir şekilde çözülecektir.