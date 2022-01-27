Rüyada kıyma görmek ne anlama gelir? Rüyada çiğ kıyma görmek neye işarettir? Rüyada pişmiş kıyma görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA PİŞMİŞ KIYMA GÖRMEK

Pişirilmiş kıymanın rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin bir konu hakkında hırslanacak oluşuna yorumlanmıştır. Okumamış ya da okuyamamış kimselerin bu rüyayı görmesi, başkaları tarafından bazı noktalarda hor görüldüklerine, hor görülmeleri nedeniyle de kendilerini her konuda yetersiz ve değersiz hissetmelerine neden olabilir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri insanlara kulak asmak yerine kalplerinin sesini dinlemelilerdir.