Rüyada kirli cam görmek neye işarettir? Rüyada cam sildiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada pencere silmek hayırlı mıdır?

RÜYADA BAŞKASININ EVİNDE CAM SİLMEK

Birinin evinde cam sildiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendi kısmetlerini açabilmek için gayret gösterecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin gösterecekleri bu gayret, kısa sürede sonuç verecek ancak bu sonuç biri sayesinde verdirilecektir. Rüya sahipleri istediklerine ulaşmalarından sonra ihtiyaç sahibi olarak gördükleri birçok insana destek olabilmek için çaba göstermeye de başlayacaklardır.