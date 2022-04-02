Rüyada kiraz toplamak ne anlama gelir? Rüyada kiraz toplamak neye işarettir? Rüyada kiraz toplayıp yemenin anlamı nedir?

Rüyada Kiraz Toplamak Diyanet

Diyanet'in rüyada ağaçtan kiraz topladığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kısa bir süre içinde kendilerini ve akıllarını oyalayacak işler bulacak olmalarıdır. Canları sıkılan, herhangi bir meslekleri olmayan ya da zaman içinde yaptıkları işlerden sıkılan kişilerin bu rüyayı görmeleri, kendilerine az da olsa maddi gelir sağlayacak ve zevk alarak yapacakları bazı işleri kendilerine iş edineceklerdir.