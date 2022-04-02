Rüyada kına yakmak ne anlama gelir? Rüyada kına yakmak neye işarettir? Rüyada eline kına yakılmasının anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Eline Kına Yakılması

Birinin kendi eline kına yaktığını rüyada görmek, hem kadın hem de erkek rüya sahipleri için kısa sürede birinden çok büyük hayırlar görmeye delalet sayılmıştır. Özellikle bir iş yerinde çalışan ve rütbe olarak yükselmeyi bekleyen kişilerin bu rüyayı görmüş olmaları, kişilerin işverenleri tarafından yeterli görülmelerine ve bu sayede de yükselecek olmalarının habercisi olarak da yorumlanmıştır.