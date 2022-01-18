Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kendi kına gecesi görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Başkasının Kına Gecesi Görmek



Tanımadığın birinin kınasına gittiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda alacakları terfilerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu terfi durumu, rüya sahiplerinin hiç beklemedikleri bir zamanda gerçekleşecek, gerçekleşmesinden hemen sonra da rüya sahiplerine daha büyük başarılar getireceklerdir. Ancak eğer rüya sahipleri, çalıştıkları yerde terfi almayı bekliyorlarsa, bekledikleri terfi kendilerinden başka birine verilebilir. Bu durumdan dolayı da rüya sahipleri çok üzülecektir.