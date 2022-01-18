Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir? Rüyada kılıç görmek neye işarettir? Rüyada eline kılıç almanın anlamı, yorumu

Rüyada Keskin Kılıç Görmek



Bir kılıcın keskin olduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerine zarar veren her şeyi bir anda hayatlarından koparıp atabildiklerine delalet edilmiştir. Bu huyu çok uzun zaman önce edinmiş olan rüya sahipleri, yakın zamanda canlarını çok yakacak bir olayla karşılaşabilir ve bu olaydan sonra bu huylarından vazgeçeceklerdir. Kişilerin istedikleri gibi hareket etmelerini engelleyecek olan bu olay, kendilerine bazı manevi hasarların gelmesine de neden olabilir.