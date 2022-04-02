Rüyada kestane toplamak ne anlama gelir? Rüyada kestane toplamak neye işarettir? Rüyada kestane yemenin anlamı nedir?

Rüyada Yerden Kestane Toplamak Diyanet

Diyanet'e göre rüyada kestane toplamanın görülmesi, rüya sahiplerinin kariyerlerinin yükselebilmesi ve iyi bir noktaya gelebilmesi için büyük fedakarlıklar ederek kendi hayatlarına yapacakları birçok şeyden vazgeçeceklerine yorulmuştur. Rüyayı görmüş olan kimseler, şu an kariyerleri için bu kadar fazla şeyden vazgeçmeyeceklerini düşünebilirler. Ancak zaman ve şartların değişmesi, kendilerini çok değiştirecektir.