Rüyada kene görmek ne anlama gelir? Rüyada kene yapıştığını görmek neye işarettir? Rüyada kene ısırmasının anlamı nedir?

Rüyada Kene Öldürmek



Kene öldürdüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin hem kendilerine hem de ailelerine zarar vermek isteyen düşmanlarını bir bir alt edecek oluşlarına yorumlanmıştır. Düşmanlarının önce niyetlerini öğrenecek olan rüya sahipleri, onların üstesinden gelebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.