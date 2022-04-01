Rüyada kendini ölmüş görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada ölüp dirildiğini görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Öldüğünü Hissetmek Diyanet

Diyanet'in rüyada vefat ettiğini hissetmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin çok ağır bir depresyon sürecinden geçecek oluşuna delalet edilmiştir. Kişiler, geçirmekte oldukları bu süreç boyunca mental ve psikolojik olarak hem çok hasar alacak hem de yıpranacaklardır. Rüyasında kendini ölmüş hisseden kimseler, bu ruh halinden kurtulabilmek için çok çırpınacak, ancak bu çırpınma süreleri boyunca kimse ellerinden tutmayacaktır.