Rüyada kendini görmek ihya ne anlama gelir? Rüyada kendini çıplak ve kilolu görmek neye yorumlanır?
Kıyafetsiz olduğunu rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin kendilerinin de çok ayıp olarak gördükleri bazı şeyleri yapacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin fikirleri ile davranışlarının zıt olması birçok kişinin dikkatini çekecektir. Bazı rüya tabircilerine göre de kişinin kendisini çıplak olarak rüyasında görmesi, gelecek bir zarara karşı savunmasız olmansa yorumlanmıştır. Gelecek bu zarar, rüya sahiplerinin uzun süre kendini toparlayamamasına da neden olacaktır.
Rüyada Kadının Alt Tarafını Açık Görmek
Bir kadının namahrem yerinin rüyada çıplak olarak görülmesi, rüya sahiplerinin cinsiyetleri fark etmeksizin bir sıkıntılarının bir kadın aracılığı ile çözülecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu sıkıntı çözüldükten sonra başka sıkıntılarla da muhatap olmak istemiyorlarsa tedbirli davranmak zorundadırlar.
Rüyada Kendini Görmek İhya
İhya'ya göre bir kimsenin kendini rüyasında görmesi, başlarına gelen kötü olayların sonucunda başkaları yerine kendilerini suçlamaları gerektiğine yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yaptıkları tüm hatalardan sonra ders çıkarmazlarsa sürekli olarak aynı kötülükleri yaşamaya devam edeceklerdir. Bu durum canlarını çok sıkmaya başlayabilir.
Rüyada Ablayı Çıplak Görmek
Ablayı kıyafetsiz olarak rüyada görmek, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre yorumlanmıştır:
Eğer bir kız ya da kadın rüyasında ablasının çıplak olduğunu görmüşse, ablası yakın zamanda bir derdini kendileri ile paylaşacak ve bu durumdan sonra rüya sahiplerinin sorunlarını çözmeleri için yardım talebinde bulunacaklardır.
Bir erkeğin ablasını rüyasında kıyafetsiz görmesi, ablasını bir konu sebebiyle suçlamasına ancak aslında ablasının masum olmasına yorumlanmıştır. Kişiler geçmişlerinde böyle bir şey yapmışlarsa ablalarının masumluğu kanıtlanacaktır.
Rüyada Kendini Çıplak Ve Kilolu Görmek
Rüyada kilolu ve çıplak olduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin sağlıklarına dikkat etmeleri hususunda yapılmış bir uyarı olarak kabul edilir. Eğer kişiler, sağlıklarında bazı bozulmalar olduğunu biliyorlarsa bu durumu düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı ve doktorlarının tavsiyelerine uymalılardır. Aksi takdirde, kalıtsal bir hastalığa sahip olacaklardır.
Rüyada Çıplak Erkek Görmek
Kıyafeti olmayan erkeğin rüyada görülmesi, sevdiği kimselerle arası maddi meseleler yüzünden bozulmuş olan kişiler adına çok hayırlı kabul edilmiş rüyalar arasında yer alır. Eğer rüya sahipleri, birine borç vermişlerse ve bu parayı geri alamıyorlarsa ısrar etmemeli, ısrar ettikleri sürece verdikleri parayı geri alamayacaklarını bilmelilerdir.
Rüyada Alt Tarafını Açık Görmek
Rüyada namahrem yerin çıplak görülmesi, rüya sahiplerinin hem maddi hem de manevi olarak aynı anda çökecek olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda birinden kötü haberler almışlarsa, daha kötülerini de çok yakın zamanda alacaklardır. Bu durum, kişilerin uzunca bir süre boyunca psikolojik olarak sıkıntılar yaşamasına neden olacaktır.
Rüyada Sevdiğini Uygunsuz Görmek
Rüyada sevgilinin çıplak görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kimselerin hayatlarındaki kişilere karşı bazı şüpheleri mevcutsa bunların yersiz olduğunu, bu nedenden dolayı da kişileri sürekli olarak sorguladıkları yorumunu yapmışlardır. Rüya sahiplerinin sevgililerinin böyle bir durumu mevcut değildir ve rüya sahipleri, gereksiz tartışmaların sevdikleri ile aralarını bozmasına izin vermemelilerdir.
Bazı din alimlerine göre ise rüyada sevilen kimsenin veya sevgilinin çıplak olarak görülmesini rüya sahiplerinden saklanan bazı olaylar olduğuna yormuşlardır. Bu olaylar, rüya sahiplerinin sevgilileri ile ilgili değildir ancak bu saklanan mevzuların tümünden kişilerin sevgilileri haberdardır. Buna rağmen onlardan sakladıkları şeyler, rüya sahiplerinin yakın zamanda kulağına gelecek ve aralarında birçok farklı konu sebebiyle büyük kavgalar yaşanmasına neden olacaktır.