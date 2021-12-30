Rüyada kendini görmek ihya ne anlama gelir? Rüyada kendini çıplak ve kilolu görmek neye yorumlanır?

Rüyada Sevdiğini Uygunsuz Görmek

Rüyada sevgilinin çıplak görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kimselerin hayatlarındaki kişilere karşı bazı şüpheleri mevcutsa bunların yersiz olduğunu, bu nedenden dolayı da kişileri sürekli olarak sorguladıkları yorumunu yapmışlardır. Rüya sahiplerinin sevgililerinin böyle bir durumu mevcut değildir ve rüya sahipleri, gereksiz tartışmaların sevdikleri ile aralarını bozmasına izin vermemelilerdir.

Bazı din alimlerine göre ise rüyada sevilen kimsenin veya sevgilinin çıplak olarak görülmesini rüya sahiplerinden saklanan bazı olaylar olduğuna yormuşlardır. Bu olaylar, rüya sahiplerinin sevgilileri ile ilgili değildir ancak bu saklanan mevzuların tümünden kişilerin sevgilileri haberdardır. Buna rağmen onlardan sakladıkları şeyler, rüya sahiplerinin yakın zamanda kulağına gelecek ve aralarında birçok farklı konu sebebiyle büyük kavgalar yaşanmasına neden olacaktır.