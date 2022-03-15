Rüyada kendini gelinlikle görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Evli kadının rüyada gelinlik giymesinin anlamı ve yorumu

Rüyada Kendini Gelinlikle Mutsuz Görmek

Gelinlik giyip mutsuz olduğunu rüyada görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çok üzülecekleri zamanlar geçireceklerine yorumlanmıştır. Kişiler eğer, anne ya da babaları ile beraber zor bir hastalık sürecini geçmişte yaşamışlarsa, yakın zamanda yeniden bu hastalık ile uğraşmaya başlayabilirler. Kişiler bu süreç boyunca ailelerinin yanında olacak ancak hasta olan aile bireyleri kadar mental olarak yorulacaklardır.