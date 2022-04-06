Rüyada kendine ait cenaze görmek, annenin cenazesini görmek neye işarettir? Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir?
Rüyada cenaze görülmesi rüya bütününe göre yorumlanması gereken bir durumdur. Ancak bu durum her ne kadar olumsuz olarak algılansa bile birçok İslam alimi tarafından cenaze görülmesi, yakın zaman içerisinde sıkıntıların sonlanacağına, derdi olanın derdinin biteceğine yorulmaktadır. Rüyada cenaze görmek, bir bitişi simgelemekle beraber, refaha çıkmayı da ifade eder. İbn-i Sirin (r.a) bu konuda yapmış olduğu bir açıklamasında cenaze görmenin kişinin geçmiş hayatını geride bıraktığını ve huzurlu bir hayata döndüğünü belirtmektedir.
RÜYADA KENDİNE AİT CENAZE GÖRMEK
Rüyada kendi cenazenin görülmesi size gelen bir uyarıyı ifade eder. Artık maddi dünyayı bir kenara bırakıp maneviyata yönelmek, daha fazla hayır işi yapılması durumlarını ifade etmektedir.
* Rüyada çocuğun bir cenaze gördüğünü söylemesi ebeveynlerinin yaptığı yanlıştan tez dönmelerini ifade eder.
* Genç kızın kendi cenazesini görmesi, yanlış bir evlilik ihtimalinden dönmesi gerektiğini
* Yetişkin kimselerde tövbe kapılarının aralandığını ve artık manevi hayata dönmenin esas olduğunu ifade etmektedir.
RÜYADA ANNENİN CENAZESİNİ GÖRMEK
Rüyada anne cenazesi görmek İslam alimlerinin yorumlarına göre annenin ömrünü uzatmaktadır. Kişinin annesi ile daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini ve beraber manevi eylemlerde bulunulmasını gerektirir. Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre anne cenazesi görmek anne için müjdelenen bir hacc ibadetini ve arkasından manevi hayata yönelmeyi ifade etmektedir ve oldukça olumlu bir rüyayı ifade etmektedir.
RÜYADA CENAZENİN TOPRAĞA VERİLDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada toprağa verilen cenaze görülmesi kişinin artık geçmişi geride bırakması gerektiğini, huzuru burada bulamayacağını ifade etmektedir. Bu rüyayı gören kişi herhangi bir cenazenin toprağa verildiğini görmüşse, şükür namazı kılabilir ya da şükür kurbanı keserek yeni hayatına maneviyat dolu olarak başlayabilir. Rüyada cenaze görmek, eskiyi bırakmak ve yeni bir elbise ile yola devam etmek olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyalar haberci rüyalar olarak tanımlanır ve anlam derinliği oldukça fazladır.
RÜYADA CENAZENİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada taşınırken cenaze düşürmek bolluğa berekete ve huzura erişmek için önünüze çıkacak son bir engeli ifade etmektedir. İmam-ı Gazali (r.a) yapmış olduğu yorumda, bir cenazenin düştüğünü gördüğü durumlarda kişiye bir uyarı yapıldığını ve tez vakitte buna uygun davranması gerektiğini ifade etmektedir. Kişinin uyanışa geçmek için önünde son bir adım kalmıştır ve bu adım geldiğinde, manevi hayata ulaşmak ve aydınlanma dönemi başlayacaktır. Aynı zamanda bu karı koca ilişkisinde bozulma olduğu durumlarda toparlanma ihtimalinin olduğunu ve iletişim kurulması gerektiğini de göstermektedir.
RÜYADA CENAZEYİ TAŞIDIĞINI GÖRMEK
Rüyada cenazenin taşındığının görülmesi olumlu bir haber değildir. İmam-ı Nablusi Hazretleri yorumlarında kişinin kendi cenazesini taşımasının göz göre göre yapmış olduğu bir durumu ifade ettiğini belirtmiştir. Kişi, yapmış olduğu hatanın farkındadır ancak bunu sürdürmektedir.