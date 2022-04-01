Rüyada kendi mezarını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kendi mezarını hazırlamanın anlamı ve yorumu nedir?
Kendine ait olan mezarı rüyada görmek, rüyayı görmüş kimseler için yakın zamanda çok tehlikeli bir durumun içine gireceklerine delalet edilmiştir. Rüyasında kendi mezarını görmüş olan kimselerin bu tehlikeli durumların altından bir anda kalkabilmesi pek mümkün olmayacaktır. Ancak kendilerine yeterli süreyi tanıyan kimseler, başka kimseden yardım dahi etmeden zorlukları aşabileceklerdir.
Rüyada Kendi Mezarının Başında Durmak
Kendi mezar taşının başında durduğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş olan kimselerin ellerinde olan bazı imkanları çektikleri sıkıntılardan kurtulabilecekleri seviyede kullanabileceklerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, fikirlerinde tasavvur ettikleri birçok durumun kendileri için bu kadar kolay ve sorun çözücü olabilme ihtimaline sıcak yaklaşmasalar da sonuçtan memnun olacaklardır.
Rüyada Ölmeden Kendi Mezarını Görmek
Vefat etmeden kendine yapılmış olan mezarı rüyada görmek, rüya sahiplerinin bu rüyayı görmelerinden sonra yaşayacakları birçok durumdan çok fazla etkilenecek oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler, yaşadıkları olayların kendilerine zararının dokunmaması amacı ile her zaman kendilerini biraz geride tutmaya çalışacaklardır. Ancak yine de verdikleri gayretler pek bir sonuç getirmeyecektir.
Rüyada Mezarını Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada kendi mezarını görmek, rüya sahiplerine yapılmış bir uyarı olarak yorumlanmıştır. Son zamanlarda fazla dünyevi yaşayan ve bu durum dolayısıyla da kendilerini günah işlemeye fazla kaptırmış kimselerin bu rüyalarında kendi mezarlarını görmeleri, kısa bir süre içinde eski dine bağlılıklarına dönmeleri gerektiğine yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişilerin hayat düzenlerini değiştirmemeleri, geleceklerinde daha büyük sıkıntılar çekmeye başlamalarına yorumlanmıştır.
Rüyada Kendi Mezar Taşını Görmek
Adının yazdığı mezar taşını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi ve din alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin yaşam enerjilerinin çok düşeceğine, hayattan ve yaptıkları hiçbir şeyden zevk alamamaya başlayacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yaşamaktan geçirdikleri bu zor zamanlar dolayısıyla nefret etmeye başlayabilir. Kendilerine iyi gelen kimseler ile aynı yerde bulunmaya ve ortak bazı şeyler yapmaya dikkat etmeleri gerektiği öğüdü rüya sahiplerine verilmiştir.
Rüyada Kendi Mezarını Hazırlamak
Mezarını kendi kendine kazdığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin itibarlarına çok zarar verecek bazı eylemlerin içinde bulunacak oluşlarına delalet edilmiştir. Birçok insanın kendini durdurmaya çalışmasına ve bunu yaparken de kendilerini ikna etmeye çalışmaları, rüyayı görmüş olan kişiler için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Rüya sahipleri, çevrelerindeki insanları umursamamaya odaklanmalar sebebi ile kendilerine verdikleri tavsiyeleri de duymamazlıktan gelmemelilerdir.
Rüyada Kendi Mezar Yerini Seçmek
Mezar yerini seçtiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok zorlu bir ölüm sürecinden geçecek oluşuna ve vefatının kolaylıkla gerçekleşmeyecek oluşuna yorumlanmıştır. Rüya alimlerinin birçoğu, bu rüyayı görmüş olan kişilerin yaşamları boyunca kendilerini günah ve haramdan uzak tutmaları gerektiği öğüdünde bulunmuş, işledikleri her günahın kendilerine daha fazla günah olarak döneceği yorumunu yapmışlardır.
Rüyada Mezarının Başında Ağlamak
Mezar taşının başında ağladığını rüyada görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda birinin ölümüne şahit olacaklarına ve gördükleri bu durumu hayatları boyunca unutamayacaklarına delalet edilmiştir. Ancak bazı rüya tabircileri, rüyasında kendi mezarını görmüş ve başında ağlamış olan kimseler için uzun vadede kendilerini sevindirecek bir haberi yakın zamanda duyacakları yorumunu yapmışlardır.