Rüyada kendi mezarını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kendi mezarını hazırlamanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kendi Mezar Taşını Görmek

Adının yazdığı mezar taşını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi ve din alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin yaşam enerjilerinin çok düşeceğine, hayattan ve yaptıkları hiçbir şeyden zevk alamamaya başlayacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yaşamaktan geçirdikleri bu zor zamanlar dolayısıyla nefret etmeye başlayabilir. Kendilerine iyi gelen kimseler ile aynı yerde bulunmaya ve ortak bazı şeyler yapmaya dikkat etmeleri gerektiği öğüdü rüya sahiplerine verilmiştir.