Rüyada kendi dişini çektiğini görmek neye işarettir? Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak ne anlama gelir? Rüyada dişini çıkarmak...

RÜYADA DİŞİNİ ÇIKARMAK

Dişlerinden birini yerinden söktüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin ailelerinde olan herkesin sorunlarına bazı çözümler üretecek oluşlarına delalet edilmiştir. Özellikle çalışan ve iş yerlerinde bir düzen oturtmuş olan rüya sahipleri, yakın bir süre zarfında kazandıkları paranın büyük bir kısmını ailelerine, ihtiyaçlarını gidermeleri için verecektir. Bu durumun yaşanmasından sonra rüya sahipleri, aileleri tarafından daha el üstünde tutulur bir hale gelmeye başlayacaklardır.