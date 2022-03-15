Rüyada kel olduğunu görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birinin kel olduğunu görmenin anlamı, yorumu
Başında saç kalmadığını rüyada görmek, bazı alimler tarafından rüya sahiplerinin streslerini başlarından atabilmek için büyük bir çaba içine girecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu çabayı gösterdikleri süreç boyunca rüya sahiplerinin çektikleri çilelerin tümü, kendilerine zihinsel olarak zarar verecektir. Eğer rüya sahipleri, gerçek hayatta da kel ise ve rüyalarında saçlarının daha da fazla kel kaldığını görmüşlerse, başlarına gelecek olaylardan kendilerini en az hasar ile kurtarabilmek için büyük çaba içine gireceklerdir.
Rüyada Saçının Bir Kısmının Kel Olduğunu Görmek
Başının bir bölümünde saç olmadığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kimselerin aile bireylerinden birine büyük bir sürpriz hazırlamakta olduğuna ancak hazırlayacakları bu sürprizin beğenilmeyeceğine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, bu sürpriz ile ilgili büyük beklentiler içinde ise, bu denli büyük beklentiler içine girmemelilerdir.
Rüyada Tepesinin Kel Olduğunu Görmek
Kafanın sadece ortasının saçsız olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin içlerini sıkan bazı durumların uzun süre boyunca akıllarının bir noktasında olacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle çocuk sahibi olan kişilerin evlatları ile yaşayacakları bazı sıkıntılar, canlarının sıkılmasına ve evlatlarına bir şey olabilme ihtimali ile ilgili olacaktır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, evlatlarının üzerine fazla düşüyorlarsa bu alışkanlıklarından vazgeçmelilerdir. Çocuklarının üzerine gitmeleri yararlarından çok zararlarına olacaktır.
Rüyada Kel Olduğunu Görmek İhya
İhya'nın rüyada kel kalmış olduğunu görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kişilerin Allah tarafından bir sınava tabi tutulacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında kel olduğunu görmüş olan kimseler eğer bu sınav esnasında sınanırkenki sınavlarını veremezlerse uzunca bir süre manevi olarak sınanacaklardır. Rüya sahiplerinin vicdanlarına karşı verecekleri bu savaş, uzunca bir süre kendilerini etkileyecektir.
Rüyada Kel Olduğunu Görmek Kadın
Kadın rüya sahiplerinin saçsız kalmış olduklarını rüyalarında görmeleri, hanede sözü geçen kimsenin kendileri olduğunun işareti olarak yorumlanmıştır. Bekar kadınlar içinse bu rüyanın görülmesi, eşlerinin çok ılımlı ve iyi huylu biri olacaklarına yorumlanmıştır. Kişiler eşlerini seçerlerken öncelikli olarak bu özelliklere dikkat edebilir ya da aşık oldukları kişi ile evlenen kadar bu huylarını fark etmeyebilirler.
Rüyada Birinin Kel Olduğunu Görmek
Saçlı birinin kel kalmış olduğunu rüyada görmek, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin birçok ölüm haberini art arda alacak olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, ailelerinden çok uzak bir yerde ikamet ediyorlarsa, ikamet ettikleri yerlerden bazı hastalık durumları sebebi ile oraya taşınmaya karar verebilirler. Bu durum işlerinin biraz aksamasına neden olabilir ancak rüya sahipleri ailelerinin daha önce geldiğini düşünerek bu durumu göz önünde bulundurmayacaklardır.
Rüyada Kel Olduğunu Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada saçsız olduğunu görmek, rüya sahiplerinin çok güvenerek kendilerine arkalarını yasladığı insanları bir bir kaybedecek olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, güvendikleri insanların kendilerini bıraktığını görmelerinden sonra hızlı ve şiddetlice sarsılacaklardır. Ancak yaşayacakları bu sarsıntı kendilerine zarar vermekten ziyade kendilerine bir şeyler katmalarını sağlayacaktır. Herkese güvenmemesi gerektiğini hızlıca öğrenen rüya sahipleri, kolaylıkla yalnız başlarına ayakta durmayı da öğreneceklerdir.
Rüyada Saçının Ortasının Kel Olduğunu Görmek Diyanet
Diyanet'in rüyada sadece saçlarının orta yerinin kel kalmış olduğunu görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin doğru karar almadıkları zamanlarda büyük acılar çekecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında kafasının ortasının kel olduğunu görmüş olan tüm kişiler, özellikle işleri ile ilgili kendilerini yanıltacak olan bazı kararların doğrularını bulamazlarsa sıkıntılar yaşayacaklardır.