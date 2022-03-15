Rüyada kel olduğunu görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birinin kel olduğunu görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Tepesinin Kel Olduğunu Görmek

Kafanın sadece ortasının saçsız olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin içlerini sıkan bazı durumların uzun süre boyunca akıllarının bir noktasında olacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle çocuk sahibi olan kişilerin evlatları ile yaşayacakları bazı sıkıntılar, canlarının sıkılmasına ve evlatlarına bir şey olabilme ihtimali ile ilgili olacaktır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, evlatlarının üzerine fazla düşüyorlarsa bu alışkanlıklarından vazgeçmelilerdir. Çocuklarının üzerine gitmeleri yararlarından çok zararlarına olacaktır.