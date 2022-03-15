Rüyada keklik görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada keklik beslemenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Elle Keklik Yakalamak

Kekliği elle yakaladığını rüyada görmek, hem din alimleri hem de birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin çok büyük bir saygınlığı yakın zamanda elde edecek olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler elde ettikleri bu saygınlık sayesinde istedikleri işleri yönetmeye ve bu yönetim sayesinde de kendilerine sürekli olacak büyük gelirler bağlamayı çok arzulayacaklardır.