Rüyada keklik görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada keklik beslemenin anlamı ve yorumu nedir?
Keklik kuşunun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş olan kişilerin insanlara karşı çok güler yüzlü, merhametli ve saygılı olan bir kimsenin aslında öyle olmadığına haberci olarak yorumlanmıştır. Rüyasında keklik görmüş olan kimseler, bu ikiyüzlü insana güvenip bir sırlarını anlatmış olabilirler. Anlattıkları sırdan pişmanlık duyabilirler ancak bu durumdan bu denli pişman olmaları rüya sahipleri için çok büyük bir tecrübe olacaktır.
Rüyada Elle Keklik Yakalamak
Kekliği elle yakaladığını rüyada görmek, hem din alimleri hem de birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin çok büyük bir saygınlığı yakın zamanda elde edecek olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler elde ettikleri bu saygınlık sayesinde istedikleri işleri yönetmeye ve bu yönetim sayesinde de kendilerine sürekli olacak büyük gelirler bağlamayı çok arzulayacaklardır.
Rüyada Keklik Yavrusu Görmek
Küçük keklik yavrusunun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin hayallerini gerçekleştirmek için başka insanlardan menfaat elde etmesi gerektiğine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri kendilerini mantıklı biri olarak düşünüyor olabilirler. Ancak kendilerini insanlara anlattıkları gibi mantıklı bir biçimde yönlendirmezlerse, kısa vadede çok büyük zararlara uğrayacaklar ve uğradıkları zararlar dolayısıyla da bir süre istedikleri eylemleri gerçekleştiremeyeceklerdir.
Rüyada Keklik Yakalamak
Tuzak kurup keklik yakaladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayalini kurdukları makam ve mevkilere sahip olabilmek için öncelikle mevcut işlerini yoluna koymaları gerektiğine yorumlanmıştır. Rüyasında keklik yakaladığını görmüş kimseler, işlerini yoluna koymalarından sonra adım adım da olsa bu yüksek makamlara yaklaşmakta olduklarını göreceklerdir. Bu sayede de hiçbir zaman pes etmeden ilerlemeye devam edeceklerdir.
Rüyada Keklik Sürüsü Görmek
Birçok kekliği bir aradayken rüyada görmek, rüya sahiplerinin çevrelerindeki insanlara bundan sonra nazik davranmayacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle rüya sahiplerinin karakterlerine uygun olmayan insanlar ile arkadaşlık etmeleri, rüya sahiplerinin bazı durumlara artık tahammül edemeyecek olmasına yorumlanmıştır. Bu tahammülsüzlük, rüya sahiplerinin çevrelerindeki insanları sert bir dille uyarmalarına da neden olacaktır.
Rüyada Keklik Beslemek
Elinle keklik beslediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarına yakın zamanda birini alacaklarına ve bu yeni aldıkları kişiye bugüne kadarki hiçbir arkadaşlarına davranmadıkları kadar iyi davranacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, gösterdikleri bu iyi tavrın bekledikleri iyi tepkilerini göremeyecekler ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır.