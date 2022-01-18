Rüyada kaz görmek ne anlama gelir? Rüyada kaz görmek neye işarettir? Rüyada kaz saldırmasının anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Beyaz Kaz Görmek



Beyaz renkli kazın rüyada görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin yaşamış oldukları bir olaya çok safça duygularla yaklaşmakta olduklarına yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, karşı cinslerinden olan bir kimse ile çirkin bir diyalog kurmuşlarsa, yapılan konuşmanın ardından kişiler kendilerinden çok utanacaklardır. Bu durum karşısında birinden yardım isteyebilirler.