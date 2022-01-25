Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada küs olduğun kaynanayı görmek neye işarettir? Rüyada kayınpeder görmenin yorumu!

RÜYADA KAYINVALİDE GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada kayınvalide olan bir kadının görülmüş olması, rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre yorumlanmıştır:

• Eğer bekar bir kimse bu rüyayı görmüşse, maddi durumlarında olacak değişimlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Kişilerin maddi durumları birçok insana göre iyi ise bazı maddi kayıplar yaşayabilirler. Sıkıntılı dönemlerden geçen rüya sahipleri için ise ellerine rahatlayacakları kadar paraların geçeceği yorumu yapılmıştır.

• Evli kişilerin rüyalarında kayınvalide görmüş olmaları, rüya sahiplerinin kendi aileleri arasında yaşanan bir sorunun dışarıdan birinin müdahalesi ile çözülecek olmasına delalet sayılmıştır. Bu sebepten dolayı kişiler, ailevi sorunlarını güvendikleri kimselere anlatmaktan çekinmemelilerdir.



