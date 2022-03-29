Rüyada kaş almak ne anlama gelir? Rüyada kaş almak neye işarettir? Rüyada kaş düzeltmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kendi Kaşını Almak

Kendi kaşlarını aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarını derinden etkileyen ve çok sarsan bir olay karşısında yalnız kalacaklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu sorunlar ile çaresiz ve kimsesiz bir durumda iken yalnız başlarına hareket edecek olan rüya sahipleri, aslında ne kadar güçlü kimseler olduklarını fark edecekler, fark edişlerinden sonra da yanlarında ihtiyaç duymadıkları insanları tutmayacaklardır.