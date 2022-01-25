Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada karınca öldürmek nasıl yorumlanır?
Rüyada görülmüş karıncalar, din alimleri tarafından rüya sahiplerinin çalışıp çabalayarak büyük bereketler elde edeceğine delalet sayılmıştır. Eğer rüya sahipleri, karıncaların da çalışıp bir şeyler yaptığını rüyalarında görmüşlerse bu rüya kendileri için bir işaret sayılmıştır. Kişiler rızıklarını haram yollardan değil kendi emekleri ve alın terleri ile kazanmalı, başkalarında olanları kıskanmak yerine kendilerinde de olabilmesi için çabalamalılardır.
RÜYADA KARINCA TOPLULUĞU GÖRMEK
Karınca sürüsünün rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin uzun ve sağlıklı bir ömür süreceklerine yorumlanmıştır. Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş kişilerin yaşamları boyunca kendilerini geliştireceklerine, bu sayede de birçok insana göre birikimli biri olacakları yorumunu yapmışlardır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, aileleri ile beraber yaşıyorlarsa ailelerindeki direy fertleri de kendileri gibi birikimli olabilmeleri için destekleyecek ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.
RÜYADA KARINCANIN ÜZERİNDE GEZDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada karıncanın üzerinde dolaştığını fark etmek, rüyayı görmüş kişilerin yaşamakta oldukları kötü olayların aslında bir şeyden ders çıkarmaları gerektiği için yaşandığına yorumlanmıştır. Özellikle geçmişte yaptığı hataları tekrarlamakta olan rüya sahipleri, akıllanmalı ve kendi hayatlarına devam edebilmek için hatalarından ders çıkarmalılardır.
RÜYADA KARINCA SÜRÜSÜ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş karınca sürüsü ya da sürüleri, rüya sahiplerinin çok zayıf bir düşmanlarının olmasına delalet sayılmıştır. Bu düşmanları, rüyayı görmüş kişilere çok kez denemesine rağmen herhangi bir hasar verememiş ve veremediği hasara rağmen de sürekli rüya sahiplerine zarar verme girişimlerinde bulunmaya devam ediyorlardır. Rüya sahipleri eğer karınca sürülerinin üzerinde dolaştıklarını görmüşlerse bu kişiden zarar görebilecekleri ihtimallerini unutmamalı ve her ne kadar zayıf olsa da düşmanlarının peşinde olabileceği ihtimalini akıllarından çıkarmamalıdırlar.
RÜYADA KARINCA ÖLDÜRMEK
Rüyada görülmüş karıncaların öldürülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin işleyecekleri büyük günahlara delalet sayılmıştır. Bu günahlar sebebiyle rüya sahipleri, vicdanlarını çok sızlatacak başka olaylar da yaşayacaklardır. Uzunca bir süre boyunca da çektikleri vicdan azabının sebebini sorgular halde olabilirler. Biri sayesinde işledikleri günahı hatırlayacak ve bu günahtan tövbe etmedikleri sürece de vicdanlarının sesi ile konuşmaya devam edeceklerdir.
RÜYADA SİYAH KARINCA GÖRMEK
Siyah renkli karıncanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin haram mala el uzatmalarına delalet edilmiştir. Kişiler, bu durumun içine yalnızca çok paraya ihtiyaç duydukları ve borçlarının ödenemeyecek bir hal alması sebebiyle girebilir ve buradan çıkışın herhangi bir yolunu uzunca bir süre bulamayabilirler. Eğer rüyayı görmüş kimseler kendilerini bu haram para batağından kurtaramazlarsa evlerinin bereketi kalmayacak, kazandıkları tüm para sürekli gereksiz işlere harcanacaktır.
RÜYADA EVDE KARINCA SÜRÜSÜ GÖRMEK
Eve karınca sürüsünün girdiğini rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin hanesine dahil olacak insanlara işarettir. Bu insanlar evlilik yoluyla da haneye girebilir. İhtiyaç durumunda ise rüya sahipleri evlerine kendilerine yardımcı olacak birilerini alabilirler. Kişilerin evlerine sokacakları kişiyi çok detaylı bir şekilde tanımaları ve zamanla güvenmeleri öğütlenmiştir.
RÜYADA KANATLI KARINCALAR GÖRMEK
Rüyada uçan karıncaların görülmesi, birçok alime göre rüya sahiplerinin hanesinden birinin vefat edeceğine delalet sayılmıştır. Eğer rüyayı görmüş kişiler, uçan karıncaları öldürdüğünü rüyalarında görmüşlerse, kişilerin kardeşleri ya da ailesinde kendi ile beraber yaşayan ve yaşça küçük biri, ani bir şekilde vefat edecektir. Bu ölüm, hem rüya sahiplerini hem de rüya sahiplerinin çevresinde yaşayan herkesi derinden üzecektir. Bu nedenle de kişilerin kendilerinden yaşça küçük herkesi koruyabildiği kadar koruması öğütlenmiş, onlara dikkat etmeleri gerektiği de eklenmiştir.