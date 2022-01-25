Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada karınca öldürmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA KARINCA SÜRÜSÜ GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada görülmüş karınca sürüsü ya da sürüleri, rüya sahiplerinin çok zayıf bir düşmanlarının olmasına delalet sayılmıştır. Bu düşmanları, rüyayı görmüş kişilere çok kez denemesine rağmen herhangi bir hasar verememiş ve veremediği hasara rağmen de sürekli rüya sahiplerine zarar verme girişimlerinde bulunmaya devam ediyorlardır. Rüya sahipleri eğer karınca sürülerinin üzerinde dolaştıklarını görmüşlerse bu kişiden zarar görebilecekleri ihtimallerini unutmamalı ve her ne kadar zayıf olsa da düşmanlarının peşinde olabileceği ihtimalini akıllarından çıkarmamalıdırlar.