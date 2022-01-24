Rüyada karda yürümek ne anlama gelir? Rüyada karda zorlanarak yürümek neye işarettir? Anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Temiz Karda Yürümek



Pislik bulaşmamış karda yürüdüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin sürekli olarak kalpleri gibi iyilik ve güzelliklerle karşılaşacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin olmasını istedikleri bazı dua ve dileklerin oluşu, rüya sahipleri için iyilikten ibaret olacak ve karşılarına bu şekilde çıkacaktır. Kişiler olmasını istedikleri birçok şeyin sonradan gerçekleştiğini de görebilirler.