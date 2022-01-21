Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada mevsimsiz kar yağdığını görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Karların Eridiğini Görmek

Rüyada eriyen kar görmek, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:

• Bazı din alimleri, kar yağdıktan hemen sonra, yerlere hiç tutunmadan eridiğini gördükleri karın rüyada görülmüş olmasını kişilerin çok kısa bir vade sonrasında kaza yapmasına yorumlamışlardır. Yapılacak bu kaza, rüya sahiplerine hem maddi hem de manevi olarak çok büyük hasarlar bırakacaktır.

• Kış mevsiminde karların eridiğinin görülmesi ise, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ruhsal olarak dinginleşeceğine, bu dinginleşme sayesinde de kendileri adına yeni kararlar verebileceklerine yorumlanmıştır. Kişiler, verdikleri kararlar sayesinde atacakları adımların kendilerine daima uğur ve bereket getirdiğini görecek, bu ruh halinde kalabilmek için çabalayacaklardır.