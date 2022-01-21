Rüyada kar görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kirli kar görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Yerde Kar Görmek

Yere yağmış karın rüyada görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin çok iyi anlaşacakları ve çok uzun saatler boyunca sohbet edebilecekleri bazı kimselerle tanışmalarına delalet edilmiştir. Bu tanışıklık, rüya sahiplerinin isteği üzerine gerçekleşecektir ancak karşı taraf rüya sahiplerinden daha istekli olabilir. Bu muhabbetlerin sürekli olarak devam etmesi, rüya sahipler eğer karşı cins biri ile tanışmışsa gönül ilişkisine kadar gidebilir.