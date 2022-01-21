Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kaplumbağa ölüsü görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Büyük Kaplumbağa Görmek

Rüyada kocaman kaplumbağanın görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı din alimlerince bu rüya, kişilerin eşlerinin kendilerine çok düşkün olacağına delalet edilmiştir. Özellikle henüz evlenmemiş kimselerin bu rüyayı görmesi, yapacakları evliliğin çok hayırlı ve güzel olacağına da delalet sayılmıştır.

• Bazı rüya alimlerine göre ise bu rüya, rüyayı görmüş kişilerin tek başlarına çözemeyecekleri bir sorunla karşılaşmalarına yorumlanmıştır. Bu sorunun altından kalkabilmeleri için rüya sahiplerinin maddi ve manevi açıdan çok güçlü olduğunu bildikleri bir kimseden yardım talep etmeleri gereklidir.