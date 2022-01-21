Rüyada kapı kilitlemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada dış kapı kilitlemenin anlamı ve yorumu

Rüyada Korkudan Kapı Kilitlemek İhya

İhya'nın rüyada korkup kapını kilitlediğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendileri için çok zor olarak gördükleri bir durumla karşılaşacak olmalarıdır. Kişiler eğer, kapılarını kilitlemeye uğraşırlarken başaramadıklarını, kapıyı kilitlediklerini düşünmelerine rağmen hala açık olduğunu görüyorlarsa, bu zor duruma yeteri kadar direnemeyeceklerdir. Ancak kapı kilitlenirse, rüya sahipleri bu durum dahil birçok zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecektir.