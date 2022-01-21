Rüyada kapı görmek ne anlama gelir? Rüyada tahta kapı görmek neye işarettir? Rüyada oda kapısı görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA KAPI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada kapının görülmüş olması, rüyayı görmüş kimselerin yakınları tarafından ihanete uğratılacağına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, bu ihaneti hiç hoş bir şekilde karşılamayacak ve karşılarındaki kişilere de bu tavrını net bir şekilde sergileyeceklerdir. Yaşanan birçok olaydan sonra yine de karşılarındaki kişiler rüya sahiplerinden ılımlı tavırlar bekleyebilirler. Bunları göstermeyecek olan kişiler, dostlarının birçoğu ile iletişimlerini kesebilirler.