Rüyada kapalı birini açık görmek ne anlama gelir? Rüyada kapalı birini açık görmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kapalı Birinin Açıldığını Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada kapalı bir kadının başını açtığını görmek, rüya sahiplerinin insanları kendi işledikleri günahlara özendirecek olmasına delalet edilmiştir. Kendisinin bulaştığı yetmezmiş gibi çevrelerinde olan insanları da günaha sürükleyen rüya sahipleri, gençliklerinde yaptıklarının yanlış olduğunu fark etseler dahi umursamayacaklardır. Ancak yaşlarının ilerleyişi ile beraber zamanında yaptıkları her şey kendilerine daha da fazla acı verecektir.