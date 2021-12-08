Rüyada kanser olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada lösemi olduğunu görmek neye işarettir?
Rüyada kanser hastası olduğunu görmek, rüya sahiplerinin çok uzun zaman önce yaşadıkları birtakım olayların hala etkisi altında olduğuna delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin bu yaşadıkları zorlukların üzerinden çok fazla zaman geçmiş olabilir. Ancak kişiler, bu durumu başlarından atabilmek için hala çok çalışıyor ve bazı şeyleri unutmaya çalışıyor olabilirler. Rüya sahiplerinin kanser olduklarını görmeleri ardından, gerçek hayatta karşılarına geçmişlerinde etkisi altında kaldıkları biri çıkabilir.
RÜYADA BAŞKASININ KANSER OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada kanser birinin görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin hayatlarına yeni alacakları birinin kendilerine çok büyük kötülükler edecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda biri ile tanışmışlarsa ve bu kimse, rüya sahiplerinin karşı cinsiyetinde biri ise, bu adam ya da kadından rüya sahipleri çok büyük zararlar göreceklerdir. Bu kişiyi fazla hayatına dahil etmemesi gerektiği yorumu yapılmıştır.
RÜYADA LÖSEMİ OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada kan kanseri olduğunu görmek, rüya sahiplerinin yakın bir zamanda kötü bazı haberler alacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, aldıkları bu kötü haberlerden sonra rüya sahipleri hem kendilerini hem de aile bireylerini koruyabilmek adına bazı önlemler alacaklardır. Artık eskisi gibi rahat bir hayat yaşamayacaklar ve bu rahat hayatı da aileleri için kendi elleriyle geri iteceklerdir.
RÜYADA DOKTORUN KANSER OLDUĞUNU SÖYLEMESİ
Doktordan kanser olduğunu rüyada öğrenmek, kişiler yakın zamanda bir doktora gideceğine delalet edilmiştir. Ancak rüya sahipleri, doktorlarından kanser olduklarını değil sağlıklarının yerinde olduğunu öğreneceklerdir. Kişiler yaşadıkları sıkıntılarının kaynaklarının aslında psikolojik olduğunu gittikleri doktor sayesinde öğrenecek ve bu durum için de hemen bir tedaviye başlayacaklardır.
RÜYADA ÇOCUĞUNUN KANSER OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada evladının kansere yakalandığını görmek, iki farklı biçimde delalet edilmiştir:
Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kişilerin yakın zamanda evlatlarının başına bir kaza geldiğini görecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu kazadan sonra kişilerin evlatları sakat kalabilir veya bazı organları işlevini tamamen yitirebilir.
Bazı din alimlerine göre ise bu rüya, kişilerin içinde olan korkuları kendilerinin büyütüyor olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, hiçbir şey yokken çocuklarına zarar gelebilme ihtimali sebebiyle ortalığı ayağa kaldırıyor olabilir. Bu durumun böyle devam etmesinin kendileri için çok tehlikeli bir hale geleceği yorumu yapılmıştır. Rüya sahipleri biraz sakin olmalı ve hemen her şeyin en kötüsünü düşünmemelilerdir.