Rüyada kanser olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada lösemi olduğunu görmek neye işarettir?

RÜYADA BAŞKASININ KANSER OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kanser birinin görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin hayatlarına yeni alacakları birinin kendilerine çok büyük kötülükler edecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda biri ile tanışmışlarsa ve bu kimse, rüya sahiplerinin karşı cinsiyetinde biri ise, bu adam ya da kadından rüya sahipleri çok büyük zararlar göreceklerdir. Bu kişiyi fazla hayatına dahil etmemesi gerektiği yorumu yapılmıştır.