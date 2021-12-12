Rüyada kalem görmek ne anlama gelir? Rüyada tükenmez, kurşun kalem görmek neye işarettir? Rüyada silgi görmek hayırlı mıdır?
Rüyada görülmüş olan kalem, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin resmi yerlere borçlanacak olmasına yorumlanmıştır. Kişiler aldıkları para karşılığında bir senet alacak, günü geldiği zaman da bu senedi ödeyebilmek için çeşitli başka zorluklar altında kalacaklardır. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri kalemi başka birine veriyorlarsa kendileri adına başkalarını borç altına sokacaklardır.
RÜYADA TÜKENMEZ KALEM GÖRMEK
Tükenmez mürekkepli kalemin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin bulunacakları hayırlı işlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yeni bir yer alma fikrinde iseler, yakın zamanda bu yeri alabilmek için biri ile anlaşma sağlayacaklardır. Birçok rüya tabircisi, bu rüyanın kişilere geçmişlerinde yarım bıraktıkları bazı işlerin tamamını getirmeleri için de işaret olduğunu da söylemişlerdir.
RÜYADA KURŞUN KALEM GÖRMEK
Rüyada görülmüş kurşun kalem, bazı rüya tabircilerine göre rüyayı görmüş kimselerin kendilerini bir sebepten ötürü yiyip bitireceklerine yorumlanmıştır. Kişiler kalmış oldukları bir çelişki ya da verdikleri bir karardan cayma isteklerini karşı tarafa yönlendiremeyecekler, bu nedenden dolayı da uzunca bir süre içleri rahat etmeden dolaşacaklardır.
RÜYADA KALEM GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada kalem görülmesi, rüya sahiplerinin bir konuda alim olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler rüyalarında, kalemi ne şekilde ya da durumda görsünler çok büyük bir şirkette yetkili kimse olabilirler veya kendi işlerini kurabilirler. Rüya sahiplerinin ilerleyen zamanlarsa sahip olacakları prestij, birçok insanı kendine hayran bırakacak seviyede olacaktır.
RÜYADA KALEM HEDİYE ALMAK
Kendine kalem hediye edildiğini rüyada görmek, bazı tabircilere göre rüya sahiplerinin okul hayatlarının devam edecek olmasına yorumlanmıştır. Özellikle mezun olmuş ve kendi çalışma hayatına adım atmış rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesi, kariyerlerini daha üst bir mertebeye getirmek için girecekleri işlerin habercisi olarak da yorumlanmış, rüya sahiplerinin istikrarlı oldukları müddetçe de başarılarının ardı arkasının kesilmeyeceği söylenmiştir.
RÜYADA KURŞUN KALEM ALMAK
Rüyada birinden kurşun kalem alınması, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin biri tarafından harcanmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, kendilerini sevmeyen veya yeterince değer vermeyen bir kimse ile beraberliklerini sürdürüyorlarsa hayatlarındaki kişi onlara çok büyük acılar çektirecek durumlar yaşatacaktır. Rüya sahiplerinin gözleri, aşklarından kör olacaktır ve bu durum uzunca bir süre devam edecektir.