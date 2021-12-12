Rüyada kalem görmek ne anlama gelir? Rüyada tükenmez, kurşun kalem görmek neye işarettir? Rüyada silgi görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA TÜKENMEZ KALEM GÖRMEK

Tükenmez mürekkepli kalemin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin bulunacakları hayırlı işlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yeni bir yer alma fikrinde iseler, yakın zamanda bu yeri alabilmek için biri ile anlaşma sağlayacaklardır. Birçok rüya tabircisi, bu rüyanın kişilere geçmişlerinde yarım bıraktıkları bazı işlerin tamamını getirmeleri için de işaret olduğunu da söylemişlerdir.