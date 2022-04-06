Rüyada kalçadan iğne vurulmak neye işarettir? Rüyada iğne vurulmak ne anlama gelir? Rüyada koldan iğne vurulmak hayırlı mıdır?
İğne olduğunu rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin bir süre boyunca yalnızca maddi sıkıntılarla muhatap olacaklarına delalet edilmiştir. Kişilerin kafasını kurcalayacak olan bu maddi sıkıntıların tümü, rüya sahiplerinin vermeleri gereken bazı kararların daha geç verilmek zorunda kalmasına neden olabilir. Bu nedenle de rüyasında iğne vurulduğunu görmüş rüya sahipleri, maddi sıkıntı yaşamaya başlamalarından sonra yanlarında güvendikleri birini tutmalılardır.
RÜYADA KENDİSİNE İĞNE YAPILDIĞINI GÖRMEK
Kendine iğne yapıldığını dışarıdan rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin hayatlarının kötü bir ivmede ilerleyecek olmasına delalet edilmiştir. Bu kötü durumlar hem maddi hem de manevi olabilir. Bir arada olmaları rüya sahiplerini daha fazla yoracak ve işin içinden nasıl çıkacaklarını şaşırmalarına neden olacaktır.
RÜYADA İĞNE OLMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada iğne olduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin sahip oldukları hastalıklarından tedavi görerek kurtulacak olmalarına delalet sayılmıştır. Ayrıca, bu rüyayı görmüş kimseler için hastalıklarından kurtulmalarından sonra yaşayacakları manevi sorunları aşabilmelerinin daha kolay olacağı söylenmiştir.
RÜYADA KALÇADAN İĞNE VURULMAK İSLAMİ RÜYA TABİRCİLERİ
İslam alimlerine göre rüyada popodan iğne olduğunu görmek, rüya sahipleri için eğer sıkıntılı bazı dönemler geçiriyorlarsa bu dönemlerin birdenbire kesilerek bitecek olmalarına delalet edilmiştir. Birçok rüya tabircisi ise rüyalarında kalçalarından iğne vurulduğunu görmüş kimselerin çok büyük bazı korkularının olduğuna ve bu denli korktukları bazı olayların başlarına gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Korktukları olaylarla karşılaşan rüya sahipleri, bazı sıkıntıları yaşayacaklar ve yaşadıkları sıkıntıların tümü kısa sürede bitebilecek nitelikte olacaktır.
RÜYADA KALÇADAN İĞNE OLMAK
Kalçadan iğne vurulduğunu rüyada görmek, rüya sahipleri için eğer kurallarına uygun bir hayat yaşarlarsa çok mutlu olabileceklerine delalet edilmiştir. Eğer uyması gereken bazı kurallar olduğunu bilen ancak bu kurallara uymayı reddeden rüya sahipleri bu rüyayı görmüşlerse, kendilerine yapılan uyarıyı görmeli ve kendileri için sakıncalı olabilecek hiçbir şeye bulaşmamalılardır.
RÜYADA ZORLA İĞNE VURULMAK
Birinin zoruyla iğne olduğunu rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin düzgün bir şekilde ilerleyen bazı işleri bozmalarına yorumlanmıştır. Bu düzenli işleyen iş birçok insana ekmek yediren bir yer olabilir ve rüya alimlerince başkalarının kurduğu düzene dahil olmuş rüya sahipleri tarafından bozulabilir. Rüya sahipleri eğer bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlarsa, kendilerini beklemedikleri sıkıntıların içinde bulabilirler.