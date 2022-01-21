Rüyada kalabalık görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birçok insanla aynı anda tartıştığını görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Evin Önünde Kalabalık Görmek

Evin önüne toplanmış insanların rüyada görülmesi, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Hanesinde yaşı genç erkek ya da kız olan rüya sahipleri için bu rüya, yakın zamanda bir düğün yapacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri bu evlilikte her zaman destekleyen taraf olacaktır.

• Ailesi içinde yaşı çok geçmiş ve hasta kimselerin bu rüyayı görmeleri yakın zamanda birçok insanın rüya sahiplerinin evlerine cenaze ve baş sağlığı amacı ile gelecek olmasına yorumlanmıştır.