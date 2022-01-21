Rüyada kadın görmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık kadın yüzü görmek neye işarettir? Rüyada genç kadın görmenin anlamı...

Rüyada Genç Kadın Görmek



Genç bir kadının rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin düşmanlarına ya da rakiplerine karşı çok kuvvetli ve büyük bir zafer kazanacak olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu kazandıkları zaferleri insanlara karşı doğru ve düzgün bir şekilde kullanmayı başaramazlarsa çok kısa bir sürede her şeyleri ellerinden kayıp gidecektir.